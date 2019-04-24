民進黨組隊427反核遊行 綠六首長拍片號召上街

2019-04-24 12:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕全國廢核行動平台本週六（4月27日）舉辦「告別核電，風光明媚」反核遊行，民進黨積極支持，除組團參與當天台北場遊行，執政六縣市首長還特別拍影片支持，號召民眾當天一起踏上街頭，宣示反核，以綠能取代核能的主張和決心。

民進黨中常會上週三決議籌組大隊參與由全國廢核行動平台舉行的反核台北場遊行，並由黨主席卓榮泰擔任大隊總領隊，推派桃園市長鄭文燦擔任副總領隊，民進黨秘書長羅文嘉擔任總指揮，並同時通知中執委，與台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市等縣市立委及地方黨部主委列隊民進黨領隊團，呼籲黨員踴躍參加遊行。

嘉義縣長翁章梁於影片中表示，2025非核家園是我們一直努力的目標，讓大家可以看到未來的天空，呼吸新鮮空氣，也是我們大家共同希望，核能發電絕對不是救空污的良方，核廢更是大自然無解的問題，只有推動綠能才能真正減煤，讓人民享有清淨的空氣，免於核安的恐懼。

基隆市長林右昌也於影片呼籲，33年前蘇聯車諾比核災事件，以及8年前日本福島核災都讓世界震驚，也讓大家更重視核能安全，台灣現在核能比重雖然只有百分之十，不過我們完全沒有辦法處理核廢料的問題。為了這片土地的安全，邀請大家一起參加4月27日「告別核電，風光明媚」大遊行。

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