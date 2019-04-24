最高法院法官改特任官 考試院持7點反對意見

2019-04-24 12:18

〔記者謝君臨／台北報導〕司法院擬將最高法院、最高行政法院法官改為特任官，享終身職身分保障、無任期，產生方式由司法院長提名後，經法官遴選委員會遴定，最後呈請總統任命；對此，考試院持7點反對意見，認為此舉不符我國官制官規，且其任命方式相較於大法官而言，民主正當性不足；民進黨立委鄭運鵬也認同考試院觀點。

立法院司法及法制委員會今排審「法官法部分條文修正草案」等案，邀請司法院秘書長呂太郎、銓敘部常務次長林文燦等官員報告並備質詢。

司法院秘書長呂太郎表示，因應金字塔訴訟制度的改革，需配合調整終審法院的組織，以期達到金字塔型上尖下寬的穩定結構；其中最高法院、最高行政法院的法官（含院長）人數，各調整為14人、7人，均為特任；法官產生方式，由司法院長提名，由法官遴選委員會遴定，呈請總統任命。

對此，考試院次長林文燦強調，此舉不符我國官制官規，並提出7點考量，建議維持現行常任屬性；首先，打造金字塔訴訟制度，與法官須採特任，未必直接相關；無任期限制、得享終身職保障，與特任人員性質不符；公務員懲戒委員會委員未如同其他終審法院，一併改為準用政務人員制度並採特任，制度設計矛盾。

另，終審法院法官的任命程序，由司法院長提名，法官遴選委員會遴定後，呈請總統任命，相較於大法官由總統提名，立法院同意任命，其民主正當性不足；非現職法官轉任者，擬先銓敘審定為實任法官，翌日再轉任為準用政務人員制度並採特任的法官，將實任法官職務作為取得權利保障跳板，不符公務員任用常規。

此外，終審法院法官執掌事項及遴任條件低於特任大法官，卻享有相同待遇，並有終身職保障，顯失衡平；最後，終審法院院長除需擔負法官職責，還須綜理行政事項，法官職責程度低於院長，卻享有相同待遇，不符責酬相當原則。

民進黨立委鄭運鵬表示，法官本來就是終身職保障，俸以養廉大家沒有意見，但是否因金字塔型精簡而改為特任官，他持保留態度；鄭指出，特任官跟一般常任文官，包含法官，差別除了名字跟任用形式，在薪資上有些差別。

鄭運鵬說，現代化政府經營應同民間企業，在職有貢獻的階段給高薪，我們沒有意見；要不要特任造成薪資上的影響，而不在終身職的影響，把在職薪資調高，但不要去動到特任身份，他認為這才是對的，希望可以朝考試院的見解去處理。

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