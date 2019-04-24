美喬治華盛頓大學演講 唐鳳：北京對台軍事威脅顯示缺乏自信

2019-04-24 12:00

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院政務委員唐鳳美東時間4月23日在美國喬治華盛頓大學發表專題演講時表示，北京當局對我方所施加的軍事威脅等種種壓力，與其說是力量的展現，其實更接近不安全感的投射，反映出對方對於自身治理模式缺乏自信。

唐鳳是以「台美關係中的共同價值觀：透過開放政府強化民主治理」為題發表專題演講。她並在臉書說明演講簡報時所提的重點。

首先，唐鳳表示，北京當局對我方所施加的種種壓力，包括軍事威脅、社會滲透、媒體操縱等等，與其說是力量的展現，其實更接近不安全感的投射，反映出對方對於自身治理模式缺乏自信。畢竟，如果對方制度對台灣人民有足夠的吸引力，上述作為就不應該持續出現。

唐鳳說，其次，雖然雙方地理位置相近，但「價值位置」卻幾近相反。舉例來說：當台灣民眾運用網路作為監督政府的管道，以及進行議題設定的平台，對方政府卻透過「社會信用制度」等手段，將網路作為監視與控制大眾的工具；當行政院設立創新法規沙盒，藉由民間的社會創新，帶動政府的法規創新，中共卻要求一定規模以上的企業，都必須設立「黨支部」，不斷加強對私部門的控制。

唐鳳指出，處於前線的台灣，除了積極透過強化媒體識讀、揭露介入選舉的資金等方式，來確保公正的民主機制，在資通訊系統安全方面，也需要其他「價值同盟」的協助。台美之間在「全球合作暨訓練架構（GCTF）」、「全球參與中心（GEC）」、「資安威脅情資共享計畫（AIS）」、「美國電腦緊急應變小組（US-CERT）」的各項合作，在在印證了今天座談的主題，也就是台美之間共享的許多價值。

她說，誠如美國副總統彭斯在去年10月所說：「美國始終相信，台灣對民主的擁抱，為所有華人展示了一條更好的道路」。台灣的民主創新與深化，不僅是台美關係最重要的基礎，更是台灣與其他國家擴大交流時最好的禮物。她相信台灣的民主創新與深化，在未來還會有更多、更好的經驗，可以為全人類作出貢獻。

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