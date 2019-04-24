民進黨5/1通過總統初選日程 羅文嘉喊話：不宜再變

2019-04-24 11:43

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨4月10日中執會決議「初選機制不變、初選流程不變」原則下延長總統初選協調時間，5月22日後再進行總統初選民調。民進黨秘書長羅文嘉今受訪表示，下週三（5月1日）將送總統初選時程至中常會討論通過，包含協調終止時間、電視政見會，及總統初選民調的日程表。他也向黨內喊話表示初選規則不宜再變。

羅文嘉表示，4月10日中執會做出決議，民進黨主席卓榮泰和中央黨部承擔外界很多批評，認為民進黨怎麼能變，民進黨從來沒變過，但民進黨承擔總統初選時程延後，是為了團結、事緩則圓，但不能違反基本原則。他希望大家此時好好君子之爭，想辦法按照大家已經同意不變的內容和流程下，全力爭取社會支持，才是根本之道。

媒體詢問，先前有人主張國民黨候選人出來再來比民調，時程上會不會太晚？羅文嘉則向黨內喊話，4月10日中執會已經做出決定，民進黨也承受這些決定的不諒解和批評，民進黨已經得到代價，如果任何人或團體提出要改變，都不適合，他也認為不宜、不能、也不要再延。4月10日是大家承擔，如果之後有任何人要改變，就要對歷史負責、對黨負責。

由於羅文嘉先前表示，總統初選民調要在5月22日立委初選完成後一週進行，預計在5月31日前做民調，媒體詢問，該主張目前是否改變？羅文嘉說，他能夠根據就是大家同意的白紙黑字，就是兩個不變。

羅文嘉說，原本今天中常會要提出總統初選日程，但民進黨現正進行區域立委初選作業，因此5月1日將送總統初選時程至中常會討論通過。

羅文嘉說，對卓主席還有他來說，要堅守黨的工作位置，堅守4月10日中執會無異義通過兩個不變原則，這是中執會白紙黑字的決議，這兩個不變就是黨的工作看法，「我不認為有任何變化空間，也認為不能再變了」。如果再變，任何人都沒辦法對民進黨的基本價值和所有支持者交代，這是他很衷心的期待。

至於總統協調工作進度，羅文嘉說，聽說這週還會繼續協調。

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