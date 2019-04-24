復仇者聯盟4今上映 國民黨內初選登記找鋼鐵人相伴！

2019-04-24 11:33

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超夯的復仇者聯盟4今天台灣首映，參選人也來搭上熱門話題！國民黨彰化縣議員張瀚天，今天上午登記參加立委第二選區黨內初選登記，就由支持者巧扮鋼鐵人相伴，全場都在熱烈討論，要去衝一波復仇者聯盟4首映！

國民黨彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）黨內登記到今天下午4點截止，先前領表有張瀚天與前立委陳杰，張瀚天今天上午身穿「瀚天超人」T恤來登記，打出鐵路高架化、加速彰化市東區擴大都市計畫、打造彰東經貿園區、婦幼相關法令與農漁民保障政策的修法政見。

由於今天是登記最後一天，各界都關心陳杰何時會登記，今天早上陳杰的宣傳車，就在彰化市區放送陳杰的從政理念，由於陳杰家族有豐富的從政經驗，支持者眾多，各界對於陳杰下一步動向，都抱著高度關注。

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