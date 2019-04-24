李進勇人事案初審通過 國民黨團擋不住怒批「多數暴力」。（記者朱沛雄攝）

2019-04-24 09:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會、司法及法制委員會今聯席審查前雲林縣長李進勇接任中選會主委一案，李進勇提早於上午6點多就趕抵立法院，早有防備的國民黨團仍到場全力阻擋，不過最後此人事案仍以15票同意對5票反對表決通過。對此，國民黨團總召江啟臣痛批是「多數暴力」，國民黨團書記長吳志揚更表示不會承認會議效力，未來將持續杯葛到底。

江啟臣在表決通過後痛批，這是民進黨的多數暴力，而且是要把獨立機關變成獨裁機關，李進勇是非常具有色彩、背景的民進黨高幹，去年才剛被雲林鄉親「下架」，還說要在故鄉終結自己的政治生涯，4個月後卻違背承諾，上午6點多就急著跑來要當中選會主委，「大家相信他可以公正客觀嗎？」

吳志揚也批，李進勇為了當官，居然6點多就來，一個落選、終結政治生涯的人，欣然答應民進黨來搞選舉，相信他絕對不適合擔任這個職務。吳強調，台灣只剩下選舉是公平的，卻偏偏要讓一個不可能公平的人來當主委，所以國民黨團堅決要退回李進勇，不會承認會議效力，未來也會繼續杯葛。

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