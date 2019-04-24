國民黨團拂曉強力杯葛 李進勇人事案仍表決通過

2019-04-24 09:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院內政委員會、司法及法制委員會今聯席審查前雲林縣長李進勇接任中央選舉委員會主委人事案，上午國民黨團全力阻擋李進勇進場，過程一片混亂，甚至有議事人員被嚇哭，在詢答無法順利開始的情況下，會議主席、民進黨立委張宏陸宣布直接表決，最後以15票同意、5票反對通過人事案。

對於人事案直接表決，國民黨團立委頻頻高喊「會議無效」、「程序違法」、「議事人員不要違法」，國民黨立委李彥秀等人甚至氣到在現場潑水，但反遭民進黨立委何志偉要求「尊重議事殿堂」，雙方再度爆發口角衝突，國民黨立委黃昭順則搬出「年資」嗆何志偉：「爸媽絕對沒有教你這樣當立委」、「你才來幾個月，在這邊幹什麼！」

表決通過後，國民黨立委江啟臣等人仍無法接受表決結果，除了持續高喊「會議無效」，更阻止李進勇離開議場，並狂酸「見笑」、「辭一辭」、「回家當執業律師比較有尊嚴」、「很難看」、「三秒勇滾回去」，張宏陸對此痛批國民黨侵犯人身自由，國民黨團則稱這是「立法院的日常」，直到上午9點半左右，李進勇才順利離開議場。

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