韓國瑜聲明引爆網友怒火 鄉民提兩方法擋韓「失智列車」

2019-04-24 08:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜5點聲明引發網友議論，鄉民SincereBob在PTT留言，直言現在重點應該不是罵韓，因為他已罵不醒，應該想怎樣擋下他這台「失智列車」，並提出兩個方法，拆他鐵路、或擊毀他的列車。

鄉民表示，過了一天，大家該沈澱、該氣、該罵的，應該都比較平靜了，昨天看直播時只罵了一聲「幹！」就關電視了，然後該做什麼做什麼。

他認為現在重點應不是罵韓，因為他已經罵不醒了，而應該是怎樣擋下他這台「失智列車」，不然真讓他衝過國民黨初選還是被徵召，我們可能就要在「東廠」和「失智列車」裡選一個（阿北不一定會參選）。

他提出擊墜韓的方式大致分兩種，一是拆他的鐵路、二是擊毀他的列車。

第一種，建議大家該發聲要盡量發聲，支持朝野兩大黨都要經過初選機制產生候選人，沒有現任優先、沒有兩個民調都輸對手就優先提名現任者，更沒有黃袍加身，這是燒斷韓想要壓迫黨中央、直接徵召自己的鐵路，逼他上伸展台。

第二種，當國民黨初選開始，要逼所有參選人把政策講清楚，兩岸、經濟、外交都是，如果你是沒料草包，三兩下就會露餡，還是會有狂粉挺你，但有頭腦的都跑光了。

鄉民推估韓國瑜當然不會坐以待斃，研判他也有兩招：一、 拉高統獨對決，2020就是中華民國保衛戰；二、主打貧富差距：把權貴抓來抄家，莫忘世上苦人多。

鄉民呼籲從今天開始，台灣不分藍綠的選民，要集中打垮韓這頭民粹怪獸，因為他既誇大台灣的國族認同對立，企圖撕裂台灣脆弱的社會，又煽動階級對立，鼓吹基層人民採取損人不利己的方式對抗其他階級，直言他當選，只會比蔡英文更可怕，而阻止失智列車，人人有責。

網友留言，「 Kmt中央擋不下韓流的話!如同18年DPP擋不下推姚的敗局!」、「如果接下來的民調韓國瑜能穩定勝出，那肯定無解XD」、「只能期待郭的民調能贏過韓3%以上了，用力打臉狂粉」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/