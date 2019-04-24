早在過年前就想讓郭台銘參選？周刊爆「吳郝馬」是關鍵

2019-04-24 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選一變再變，近期又殺出鴻海集團董事長郭台銘，然而昨日高雄市長韓國瑜的聲明則是又讓黨內初選增添變數。今日有周刊指出，國民黨早在今年過年前就密商讓郭台銘加入戰局，一名前黨務主管透露，郭台銘之所以會參選，馬英九、吳敦義和郝龍斌都是關鍵。

根據《周刊王》報導，由於國民黨在過年前就密商讓郭台銘加入戰局，於是在韓國瑜訪美期間放出「放僑界鴿子」、「演講獨厚特定僑界人士」等不利消息，藉此加強郭台銘出馬的正當性，另外，韓國瑜在美針對前總統馬英九的言論也讓黨中央頗有微詞。報導中指出，郭台銘與馬英九私交甚篤，對於韓國瑜的言論不以為然，因此激發他想要參選的決心。

而吳敦義獲悉郭台銘有意參選後，立刻拜託馬英九轉告郭台銘，迅速安排「補發郭台銘榮譽狀」來讓郭加入初選戰局。一名國民黨前黨務主管透露，郝龍斌在2017年初角逐國民黨黨魁時，就曾挑明會力邀郭台銘選總統，事後雖落敗，但部分藍營人士仍拱郭台銘參選。

針對此事，馬英九強調郭台銘要參選總統是出自於他自己的個人意願與決心；郝龍斌也澄清，絕無「拱郭卡韓」或「推郭棄韓」的狀況發生，只是希望韓郭兩人能夠攜手合作。

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