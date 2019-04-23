韓國瑜能做的事都做完了？ 周奕成：「高雄市長可以改選了」

2019-04-23 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日上午針對2020總統大選表態，稱他不參加黨內初選。先前不斷力拱韓國瑜選總統的名嘴陳揮文，在政論節目上表示，韓國瑜已經把市長能做的事情都做完了，必須去當總統，才能為台灣做更多事。此番言論引發網友熱議，第三社會黨發起人周奕成於個人臉書酸：「高雄市長每一屆6個月就可以改選」。

綜合媒體報導，昨晚名嘴陳揮文在政論節目「新聞龍捲風」提到：「韓國瑜上任這幾個月把高雄市長能做的事都已經做完了」，他力拱韓國瑜參選2020年總統，稱韓國瑜「這樣才能為高雄市民做更多的事」。

陳揮文指出，韓國瑜上任還不到6個月，就已經把「市長能做的事都做完了」，此說法被轉到PTT，引發網友嘲諷，第三社會黨發起人周奕成更在個人臉書酸：「高雄市長每一屆6個月就可以改選」。

網友也紛紛表示：「無言……這就是高雄市民的選擇。」、「第一次聽到政治人物任期4年，只做不到半年，就把事情都做完～意思是後面任期他只要負責領薪水都沒他的事了～」、「他選上時就可以改選了啦，哪需要到6個月」、「真的是哭笑不得了！！！」

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