若韓國瑜、賴清德這次不出馬 網友分析：4年後恐沒戲分

2019-04-23 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選，國民黨與民進黨的黨內初選機制風雲變色。1名網友今日在「批踢踢實業坊」PO文討論「韓國瑜與賴清德是不是把自己的政治路給走死」？並分析，兩個人在此時出來選都是走在贏的路，因為2020不露臉，等到四年後早已沒他們的戲。

網友「omanorboyo」今日在PPT發起名為「韓跟賴是不是把自己政治路走死了」的討論，他分析，對賴清德來說，若是2020沒有出來選，空白四年後，早已沒了聲量，況且陳菊與鄭文燦已悄悄為自己鋪路，賴若不趁此時累積聲勢，四年後拿什麼跟菊燦爭？然而韓國瑜更是如此，若是郭台銘一不小心總統卡位八年，這一等韓國瑜那「全台最短的體力條」可能撐不了那麼久。

文章引起鄉民熱議「賴不好說，但韓這輩子就這次全台失智潮的機會了」、「韓要選也是要四年後。至於他會不會做好？」、「韓真出來，馬上就會遇到一個問題，他把扁馬蔡罵那麼慘，又憑什麼能比那三位做得更好？當然啦！現在還在宗教狂熱狀態下的韓藍教徒們會相信韓出一張嘴就能做好」。

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