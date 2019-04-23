台美「愛的結晶」在台南 黃偉哲盼美農業部貿易團到訪

2019-04-23 22:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國農業部（USDA）首度籌組貿易訪問團扺台訪問，台南市長黃偉哲今（23）日主動表達邀約訪問團來台南，將先透過外交部管道詢問訪問團是否有意願，他「不出國」也要把握先機為台南農產宣傳。

黃偉哲說，當年愛文芒果之父鄭罕池在美國國際開發署的協助下，把佛羅里達州的Irwin芒果樹嫁接到玉井的芒果樹上，才產出台南享譽國際的愛文芒果，因此盼望美國農業部訪問團成員代表，不僅在台北與總統蔡英文、行政院長蘇貞昌會面，若有機會到南台灣，也能夠到農業大市的台南，參訪有「美國元素」移植成功的愛文芒果農區。

黃偉哲說，雖然美國農業型態屬農地廣闊的機械式大農耕作方式，而台灣較屬小農耕作型態，但不論是小農或大農，兩者在產銷上應有對話空間，希望透過這次難得高層交流機會邀約訪問團參訪台南，一來是代表國家作國民外交，一來對台南農產業發展有實質幫助。

黃偉哲也直言，將先私下向外交部轉達台南熱忱邀約誠意，如果客人有意願，參訪南台灣行程排得下，再正式發函請外交部協助。

據了解，美國農業部訪團成員將參與企業對企業的主題會議，以及實地訪視，以了解台灣市場的運作模式，而台灣是美國農產品第8大海外市場，美國農業部今年特別將台灣列為海外拓銷首站，訪團成員不僅包括愛達荷州、喬治亞州及內布拉斯加州等農業州的農政官員，更有業界代表參加。

4月19日美國在台協會（AIT）在台南舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40-1979年後美台關係特展」， AIT莫健主席到場主持開幕式時，黃偉哲也當面向莫健表達台南邀約之意。

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