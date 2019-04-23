韓國瑜「權貴政治、密室協商」說 吳敦義回應了…

2019-04-23 19:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕高雄市長韓國瑜今天早上發表聲明，表達對於2020總統大選參選的立場，並暗批黨中央權貴政治熱衷密室協商，國民黨主席吳敦義駁斥，連說兩次「沒有這些事」，一切都是公開公正，沒有什麼權貴不權貴。

對於韓國瑜表示無法參加目前的初選，吳敦義則說，會讓韓國瑜方便參選，一定會方便，沒有不方便，也避免讓韓「主動出來。」

吳敦義今天下午和前總統馬英九一起到三重先嗇宮參與遶境活動，受訪時表示，「一定要有我們徵召他參加初選的機制」，如果韓市長不方便登記的話，會徵召他被動參與初選，對於登記初選的黨籍同志，也是公平競爭。

而韓國瑜的妻子李佳芬表示被人從背後開槍很不好受，吳敦義則說，「沒有一個人開槍」，從頭到尾只有任命韓國瑜去當高雄市黨部的主委，然後提名他參選高雄市長，沒有一點權貴、都是當面跟他談，提名也是公開公正提名。

吳敦義也澄清，他沒有叫鴻海集團董事長郭台銘出來參選，只是在郭台銘在板橋媽祖廟宣布參選後，在中常會頒發榮譽狀給郭台銘。

馬英九則簡短回應，相信吳主席會有最好的安排，會支持他。

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