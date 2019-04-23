韓國瑜「權貴政治、密室協商」說 吳敦義回應了…
列印

2019-04-23 19:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕高雄市長韓國瑜今天早上發表聲明，表達對於2020總統大選參選的立場，並暗批黨中央權貴政治熱衷密室協商，國民黨主席吳敦義駁斥，連說兩次「沒有這些事」，一切都是公開公正，沒有什麼權貴不權貴。

對於韓國瑜表示無法參加目前的初選，吳敦義則說，會讓韓國瑜方便參選，一定會方便，沒有不方便，也避免讓韓「主動出來。」

吳敦義今天下午和前總統馬英九一起到三重先嗇宮參與遶境活動，受訪時表示，「一定要有我們徵召他參加初選的機制」，如果韓市長不方便登記的話，會徵召他被動參與初選，對於登記初選的黨籍同志，也是公平競爭。

而韓國瑜的妻子李佳芬表示被人從背後開槍很不好受，吳敦義則說，「沒有一個人開槍」，從頭到尾只有任命韓國瑜去當高雄市黨部的主委，然後提名他參選高雄市長，沒有一點權貴、都是當面跟他談，提名也是公開公正提名。

吳敦義也澄清，他沒有叫鴻海集團董事長郭台銘出來參選，只是在郭台銘在板橋媽祖廟宣布參選後，在中常會頒發榮譽狀給郭台銘。

馬英九則簡短回應，相信吳主席會有最好的安排，會支持他。

  • 吳敦義今天下午和前總統馬英九一起到三重先嗇宮參與遶境活動。（記者陳心瑜攝）

    吳敦義今天下午和前總統馬英九一起到三重先嗇宮參與遶境活動。（記者陳心瑜攝）

  • 馬英九、吳敦義二人23日連袂出席三重先嗇宮山西高平神農大帝祖廟遶境祝壽大典上香典禮並一同扶轎。（記者叢昌瑾攝）

    馬英九、吳敦義二人23日連袂出席三重先嗇宮山西高平神農大帝祖廟遶境祝壽大典上香典禮並一同扶轎。（記者叢昌瑾攝）

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