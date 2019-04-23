批孔文吉附和中國恐嚇台灣 民進黨：國民黨應道歉

2019-04-23 19:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨立委孔文吉昨天於立法院內政委員會質詢時指：「憑什麼要北京放棄武力統一台灣」，引發爭論，民進黨發言人李晏榕今天說，孔文吉言論荒謬不經，附和獨裁中國恐嚇民主台灣，國民黨應為孔的言行負責道歉。

立院內政委員會昨天審查兩岸條例增訂第5條之3條文草案，孔文吉質詢時說，「憑什麼北京要放棄武統呢？」並嗆陸委會主委陳明通，「敢不敢到北京喊中華民國？」陳明通則回應，「他讓我去我就喊啊！」

李晏榕指出，獨裁國家發動戰爭侵略民主國家當然是錯誤的，中國當然應該放棄武力犯台，台灣也當然應該大聲對中國說不。

李晏榕說，許多國民黨政治人物為了個人選舉利益，尋求資源支持，競相向中國獻媚；有人散布失敗主義，曲解行政院長蘇貞昌就算只剩一支掃帚也要捍衛台灣的言論，來嘲諷貶低台灣國軍戰力，更有人說中國提出「一國兩制」是對台灣善意的方案。

她說，許多國民黨的政治人物，不管是有意競逐總統大位，還是想要爭取立委席位，都把向中國低頭下跪，當成爭取北京支持的顯學，令人不勝唏噓。

李晏榕說，面對中國這樣惡鄰居的威脅行徑，基於捍衛國家主權的立場及台灣民主自由的價值，台灣人本應不分黨派立場、齊心一致，抵抗中國武統威逼台灣的行為。呼籲台灣人民應在明年大選，以選票揚棄唱和中國武統台灣、為一國兩制背書的候選人，給國民黨再次重重的教訓，用台灣最珍貴的民主自由，要求北京放棄武力統一的惡行。

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