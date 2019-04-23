韓國瑜主持「金棧遊港」開航 不談5聲明只提拚旅遊

2019-04-23 18:31

首次上稿 17:46

更新時間 18:31

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天上午對於2020總統大選宣布5點聲明後，今傍晚5點多搭渡輪遊高雄港，主持交通局主辦的「金棧遊港驚讚開航」，帶領來賓、直播線上網友欣賞夕陽美景，他強調不回答媒體提問任何政治問題，他來是要介紹高雄港的美。

高雄市輪船公司表示，今年特別規劃「金棧遊港」棧貳庫遊港航班，推廣高雄港遊港輕旅行，自5月4日起每周六、日下午5點10分，由棧貮庫出航，航經第一港口、旗津渡輪站、海軍第四造船廠、高雄展覽館、軟體科技園區、新光碼頭、亞洲新灣區、愛河口、海洋文化及流行音樂中心，飽覽高雄港區夕照美景，航程約1小時，每艘可乘130名遊客。

韓國瑜表示，高雄的海洋文化和景致多元豐富，除了擁有吸引國內外觀光客的棧貳庫，還有高雄地標85大樓、高雄展覽館、海洋文化及海洋流行音樂中心等，這些景點非常適合觀光客、親子家庭、年輕情侶，透過搭乘遊輪一窺高雄港的美景與神秘，用不同的視角看高雄，建議遊客搭乘「金棧遊港」提早訂購船票，為自己安排一趟港灣輕旅行。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/