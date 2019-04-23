柯文哲8年5萬戶公宅跳票 新目標4萬4700戶「多元」提供

2019-04-23 16:13

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲4年前拋「4年2萬戶、8年5萬戶」公共住宅支票，但柯及台北市政府已2次下修目標。近日柯又說「公宅的確是政策大轉彎」，令外界疑問「8年5萬戶」跳票？都發局長黃景茂今於議會工作報告坦言，「8年5萬戶」當時只是一個政見、說法，柯當市長後務實，未來要將租金補貼、包租代管等私有房屋納公宅績效數字，最新目標是4萬4700戶。

回顧柯文哲公宅政策變化，2015年3月柯拋「4年2萬戶、8年5萬戶」支票，該年7月參訪南韓公宅脫口說「8年5萬戶不知道怎麼夢到」。2017年3月柯被媒體問及「4年2萬戶」能否達標？柯又說「4年1萬8千戶開工」；豈料，該年7月都發局又將「4年2萬戶」目標定義，除實際完工、施工、規劃中公宅，連都市更新分回戶、捷運聯開宅也計入，共1萬9802戶。

租金補貼、包租代管等私有房屋也納入

至於北市府最新目標值？黃景茂受訪指，除了上述項目，公宅政策將採多元提供，再納1萬4773戶租金補貼戶、1200戶包租代管戶、單身青年及鼓勵婚育租金補貼2631戶，此外既有的舊國宅、平宅、中繼住宅、婦女中途之家、老人住戶共5304戶也納入；若再加下階段7處公宅基地，總數為4萬4700戶。

媒體追問新目標值是「8年4萬4700戶？」黃景茂說，柯文哲在任期間會朝這目標，但希望外界不要講8年，反正後續還有4年就努力。至於將租金補貼戶納入公宅數字，是否灌水？黃說明，這些本來就是民間房屋，政府提供補貼，讓民眾有房子住，也是居住正義一環，況且「住宅法」也認定公宅可多元取得，這沒問題。

台北市議員吳沛憶在議會工作報告質疑，台北市租金高，若推包租代管政策，有省到錢嗎？實際成效沒特別好；她疑問5萬戶目標還在不在？黃景茂語塞說「那是政見」。議員王欣儀質疑，都發局包租代管目標值最早是2200戶，後來下修為1200戶，但宣導不力，至4月19日也只媒合858件，無怪公宅數字不斷修正，連包租代管私有空戶也要納公宅。

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