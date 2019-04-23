中國行結束又將赴美？ 林姿妙：有機會

2019-04-23 15:48

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙16日至20日赴中國推銷宜蘭的觀光與農產品，旅程結束後，縣府宣稱將為宜蘭帶來約2萬名觀光人潮，與6億元以上的農漁產品訂單，不過，外傳林姿妙去完中國，也要效法高雄市長韓國瑜，正在規劃要前往美國參訪；林姿妙今坦言，有機會赴美，相關規劃還在努力中。

林姿妙中國行結束回國後，今召開記者會宣揚成果，縣府表示，這次去中國共帶領100多名觀光、工商產業及農漁業者，赴南京、常州及上海辦理城市交流及觀光推介會，共簽屬9份旅遊合作意向書，及6份農業合作意向書。

根據縣府預估，這些合作每年將可為宜蘭多吸引至少2萬名遊客，並創造6億元以上農漁特產品銷售商機；另外，林姿妙也邀請長年旅居在上海的企業家林瑞陽，擔任宜蘭縣在中國的觀光大使，不過，外界傳言，林姿妙中國行結束後，6月將繼續效法韓國瑜，前往美國參訪。

林姿妙被問及是否將要赴美，她表示，是有機會，但現階段希望先把宜蘭的縣政做好，拚經濟、文化與士農工商的發展，只要對宜蘭縣發展有益，都會很努力地向外行銷宜蘭，並把縣府財政處理好；至於美國行是否已有相關規劃，林姿妙說，還在努力規劃中。

談到這次赴中國的推介會，林姿妙說，5天4夜的行程，已達到預期成果，也有不少意外收穫，很感謝觀光協會理事長與農漁會的理事長們一起配合，讓推介會非常順利，因為有社會各界的支持，宜蘭縣政府才會繼續拚經濟，拚出宜蘭的好生活。

至於被問到2萬名觀光客及6億元商機是如何估計而來，縣政府則表示，這次與對岸簽署的合作意向書，都有設定預期要達成的目標，縣府絕對會努力達成，舉例來說，代言人林瑞陽的電商平台，有6300個會員，只要宜蘭的農產品準備好，透過電商銷售，商機絕對有機會超過6億元。

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