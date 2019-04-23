隔海觀看韓國瑜聲明 中國網友嗆：講這麼多屁話...

2019-04-23 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日發表聲明指出，「無法參加現行制度的初選」，引發各界熱議，有輿論認為韓國瑜此舉是在等待國民黨內徵召，中國《環球時報》也報導此事，不過有許多中國網友也認為韓國瑜就是想要黨內徵召，更有網友直接嗆：「講這麼多屁話，選就選，不選就不選，扭扭捏捏跟個娘們似的。」

《環球時報》報導指出，韓國瑜的聲明表示他此時此刻無法參加現行制度的初選，並強調台灣的政治改革刻不容緩，希望國民黨體察民意，關注社會脈動、重視庶民經濟。針對韓國瑜的「話中深意」，中國網友也有一番見解，有網友認為，韓國瑜此舉就是想「黃袍加身」，有如宋太祖趙匡胤。

另外也有許多網友在該條新聞的微博底下留言：「越來越討厭他，做作，想選的不得了。還要kmt中央來求他。現在郭台銘出來了。乖乖做你的市長吧！」、「憑啥，人人都要將就他，他算老幾！」、「翻譯成人話：想選。」、「想讓人給他抬轎子，其他人你們都滾蛋！就老子來，這個意思！」、「講這麼多屁話，選就選，不選就不選，扭扭捏捏跟個娘們似的。」

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