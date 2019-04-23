泛舟哥「我家鄭文燦」貼文 引來網友戰自家父母官

2019-04-23 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕以一句「颱風就是要泛舟呀，不然要幹嘛」爆紅的「泛舟哥」張吉吟，今（23）日在臉書發文表示，最近和住其他縣市的朋友討論誰家好，他說他家市長為鄭文燦時，對方立馬不說話；此文引來網友熱議討論各縣市首長，台中網友留言嘆「我家市長顏……… 」。

「泛舟哥」張吉吟今（23）日在臉書發文聊到，最近和住其他縣市的朋友討論誰家好，他說：「我家市長鄭文燦，對方就不說話了，我他媽超驕傲。」此文引來網友熱議討論，不少同為桃園市民在下方簽到留言，表達對桃園市長的支持，「桃園果真是幸福城市阿 」、「燦哥就是屌 」。

不過，也引來各縣市網友紛紛留言，其他縣市首長表現好不好，有網友留言「我家市長盧秀燕，抱歉，更正一下，我家市長顏……… 」、「我高雄...沒臉說話 」、「我新北市，我家沒有市長」。「泛舟哥」張吉吟貼文才兩小時，就引來近8千名網友按讚，8百多名網友留言。

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