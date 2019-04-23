蔡英文接見僑胞：印太區域和平穩定 台灣續扮要角

2019-04-23 14:21

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國羅省中華會館回國訪問團」，感謝僑胞協助政府，深化台美雙方政治、經濟及社會等各面向的緊密交流。總統並說，未來台灣會繼續在印太區域中，扮演維持和平穩定的重要角色，也希望在目前的良好合作基礎上，持續深化台美雙方政治、經濟及社會等各面向的緊密交流。

總統致詞時首先歡迎訪賓們來到總統府。去（107）年8月「同慶之旅」訪問團過境美國洛杉磯期間，受到僑胞的熱情歡迎還有高規格接待，讓她感到非常溫暖，印象非常深刻，她要再次感謝大家。

總統指出，「羅省中華會館」成立到現在，已經有100多年的歷史。在這一個世紀以來，不論是為當地僑胞爭取權益，或是凝聚當地僑胞向心力，都做了很多重要的努力。所以每當提到洛杉磯僑界的發展，一定要感謝「羅省中華會館」的付出。

總統感謝訪團僑領不只在自己的專業領域上有相當好的成績，也透過自己的人脈與事業網絡，積極拓展台美雙方的國民外交，對於促進台灣在美的能見度，有非常大的貢獻。

總統說，今（108）年是《台灣關係法》立法40週年，目前台美關係也處於多年以來非常好的狀態。去年3月，美國國會通過《台灣旅行法》和《國防授權法案》，都是台美雙方強化合作關係最具體的展現。

總統提到，美國川普總統去年年終簽署的《亞洲再保證倡議法案》，以及美國國會通過的《台灣再保證法》，再次強調台美在經濟、文化、科技和國防等各領域的合作，也證明了雙方堅實的夥伴關係。這些成就及肯定，不只是透過政府的耕耘，更是加上旅美僑胞在當地的努力以及奔走，所共同取得的成果。

最後，總統表示，未來台灣會繼續在印太區域中，扮演維持和平穩定的重要角色，也希望在目前的良好合作基礎上，持續深化台美雙方政治、經濟及社會等各面向的緊密交流，也請訪團僑領們繼續給予最大的支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/