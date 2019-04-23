毒品列管趕不上 法務部擬修法防範新興毒品

2019-04-23 14:19

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委沈智慧今召開記者會表示，台灣目前共列管343項毒品，比聯合國列管的毒品數量少，落差可能讓台灣變成世界毒品天堂，法務部官員坦言，新興毒品不易在第一時間列管是現實狀況，法務部已提出修法，擬將科學藥理性質類似的毒品一併列管，解決時程落差。

沈智慧今在立院召開記者會指出，台灣目前共列管343項毒品，但根據聯合國毒品和犯罪辦公室（UNODC）所認定的「新興精神活性物質（簡稱NPS）」卻有892種之多，是台灣列管品項的2.6倍，多了549項，這個落差讓台灣可以說是成為「世界毒品天堂」。

沈智慧認為，我國毒品項目與聯合國所公布的項目的落差，極有可能造成海關在邊境查獲NPS時，無所適從，不知是否能查扣。尤其是毒品有「跨境流通」特性，原料來自A國，在B國製造，於C國販賣，如果C國無法分辨新興毒品，則毒品勢必堂而皇之進入該國，台灣目前就是面臨這個狀況。

衛福部食藥署管制藥品管理組科長劉佳萍指出，聯合國提到892個品項，但正式列管的只有280多種，台灣相較列管較多；有些新興毒品是用結構性的修改做偽裝，欺騙不知情的民眾，法務部也在提議，修改毒品危害防制條例第2條，未來加強管制，防範未來的新興毒品。

法務部檢查司科長紀致光坦言，現在很多新興毒品不容易在第一時間列管，依照毒品危害防制條例第2條規定，毒品審議委員會每3個月審議一次，標準某項物質是要有成癮性、濫用性及對社會危害性3要件，才能將該物質列管。

紀致光說，以往當國內還沒有該物質存在時，國內依照現行法規，不能先行列管，但毒品有地區流行性，有些東西可能在外國有發現有人施用，國內則未發現，但未符合現行法規要件，不能列管，法務部已提出修法草案，希望未來能將「類似物質」一次列管。

紀致光解釋，毒品有家族性質，有些不法集團可能為了躲避司法處罰，把結構稍微改一下，進來台灣的第一時間就無法被列管，法務部希望藉由修法，放寬列管的要件，如有類似於已有列管的物質，在一般科學藥理性質近似時，也可列管，解決在時程上的落差，趕上國際現況。

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