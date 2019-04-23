2020韓國瑜發5點聲明 林右昌一句話表達立場

2019-04-23 11:49

〔記者林欣漢／基隆報導〕是否角逐2020，高雄市長韓國瑜今天上午發表5點聲明，表示此時此刻，無法參加現行制度的初選，基隆市長林右昌被媒體問到此議題時表示，這是國民黨的家務事，他們的初選不予評論。

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