索羅門明選舉新總理 外交部全力確保邦誼

2019-04-23 11:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國友邦索羅門群島明（24）將舉行總理選舉，外媒指出新總理將面臨台灣邦交議題。外交部今天對此表示，我駐館與索國各界政黨保持密切聯繫，現在是大選後的關鍵時刻，合縱連橫間變數很多，將全力確保邦誼。

我於南太平洋最大邦交國索羅門，於本月初舉行國民議會選舉，國會50席結果出爐後，沒有單一政黨取得過半席次，正在籌組聯合內閣，明（24）並將舉行總理選舉，由議員選出新總理。《紐西蘭廣播電台》報導，兩位總理候選人分別是前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與資深議員瓦雷（Mathew Wale）。

《日經新聞》昨（22）報導，索羅門群島自1983年以來，一直與台灣保持外交關係，但中國也持續希望拉攏索羅門群島，因此索羅門群島新總理如何應對和中國、台灣的外交關係，將成為焦點。

外交部發言人李憲章今天在例會中表示，我與索羅門邦誼穩固。駐館和索羅門各界政黨保持密切聯繫，廣結善緣，切實和相關各方面政治人物建立更綿密互動、交誼關係，確實掌握大選後政治版圖調整，也確保邦誼。

同時李憲章也說，我國密切關注索國新政府籌組內閣的具體發展，大選之後尤其是個關鍵時刻，外館會全力進行相關工作。因情況一直在變化，合縱連橫之間變數很多，駐館將密切注意發展。

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