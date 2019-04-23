談2020總統大選 柯P：要沉得住氣

2019-04-23 11:19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天上午11點發表聲明，宣布對2020態度。對此，台北市長柯文哲今早受訪引詩詞「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」，指這要沉得住氣啦，天下本無事、庸人自擾之，他發現他最輕鬆，時間到了，出手不出手再說，「何必管那個幹什麼？」

柯文哲上午出席內科之心上梁典禮前接受媒體聯訪，談到韓國瑜將宣布對2020態度。柯笑稱他發現他旁邊的人都緊張成的要死，只有他最輕鬆，「人家要講什麼我何必去管它，我還是照我的，每天做我自己的事情。」

媒體追問，柯曾說每天被追問要不要選很煩，如今韓國瑜跟他一樣沒有說要不要選，卻每天被黨內罵？柯表示，天下本無事，庸人自擾之，「你覺得煩才煩，像我每天躺下去就睡覺，七點半準時上工」，時間到了，出手不出手再說，何必管那個幹什麼。

但韓國瑜的決定會不會是他的決定？柯坦言，「就是要沈住氣啦」，不過再講啦，他推說「今天是我們要來開工的」，不想多做回應。

面對媒體仍繼續追問認為韓沉不住氣，是被國民黨逼出來的？柯文哲則引詩詞「兩岸猿聲啼不住、輕舟已過萬重山」解釋，他的局面就是這樣，「你們叫你們的，我做我的事情。」

談到自己選不選的考量，柯說，「第一點，你來做對國家有沒有比較好，也不曉得啊，對不對，再講嘛，等一切搞定。」

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