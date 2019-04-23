李佳芬「被人從後面開槍」引熱議 網酸：快去找凶手

2019-04-23 09:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬一句「被人從後面開槍的感覺很不舒服」，不僅引發媒體討論追問，也讓網友熱議，粉專「只是堵藍」cusp 列出5人，請鄉民協助找出背後開槍的人，韓黑鄉民也趁機酸韓粉：「韓粉快出來喔！你們的主子被陰了，快去找凶手喔！」，網友更建議「直接槍斃」。

李佳芬說出感受「被人從後面開槍的感覺很不舒服」，引起韓粉的共鳴和憤怒，「只是堵藍」貼文：「各位鄉親發生命案了！有人背後開槍打魚，大家幫忙找出來是誰開的槍好嗎，以利早日破案，謝謝」，還列出吳敦義、郭台銘、朱立倫、王金平、馬英九，並提問「是誰開槍打魚的」，立刻又引發網友熱烈討論。

有鄉民留言「韓恨酒泉」，還有網友以「李新事件第二？」回應，留言：「恐怖呃…誰摔了李新事件第二？」，也有鄉民說這是「東方快車謀殺案」台版，網友紛留言：「真是好笑，不是說心在高雄？是要被開什麼槍？肖想酸中痛就明說啊！」、「人前手牽手，人後下毒手？」、「把柯南召喚出來…」、「全部入圍！」、「炮灰」、「來⋯得獎的是團體打魚獎」。

不過，究竟是誰背後開槍，讓市長夫人李佳芬感覺很不舒服？她請記者要問去問市長韓國瑜。

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