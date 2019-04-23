韓將表態是否選總統 律師套《與惡》金句狂酸

2019-04-23 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕針對2020年總統大選，國民黨黨內對高雄市長韓國瑜呼聲高漲，韓今日凌晨確認，將於上午的市政會議後發表正式聲明，引發外界熱議。律師林智群今上午則在臉書模仿夯劇《我們與惡的距離》中的經典台詞，酸韓「全天下沒有一個地方的選民，要投89萬票去選出一個只當4個月的市長……」。

夯劇《我們與惡的距離》前晚完結，創下熱烈迴響，劇中殺人犯李曉明的媽媽的一句「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯」，更是觸動無數觀眾的經典台詞。

針對近期不斷被討論是否會投入總統大選的韓國瑜，將於今上午正式表態，律師林智群今在臉書發文時「照樣造句」，指「全天下沒有一個地方的選民，要投89萬票去選出一個只當4個月的市長……」，網友看到後紛紛留言笑稱「有啊！就高雄啊」、「就黃袍加身咩」、「上帝給了高雄人一個重新選擇的機會」等。

根據中選會統計，去年12月高雄市長投票結果，韓國瑜獲得89萬2545票。

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