郭董要讓年輕人看到未來？館長：工廠移回台灣比當總統更讚

2019-04-23 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布參與國民黨黨內總統初選，曾一度稱郭台銘為「偶像」的館長陳之漢質疑郭董失當言論，在直播時質疑郭台銘稱參選總統「為年輕人的未來」的動機，並指郭台銘不將工廠移回台灣是因利潤會降低，但對一年賺幾兆的鴻海來說，只是毛利降低少賺幾億而已，質疑郭「是看錢還是為了台灣年輕人？」

館長在直播中表示，他跟郭台銘都是當老闆，只是郭董做的很大，他並直言自己雖會想盡辦法節省成本，但不會省員工薪水，省的都是租金、電費、器材消耗等成本。館長也質疑，郭台銘說自己是為了年輕人的未來，但郭之所以不將工廠移回來，是因利潤會降低，「那張忠謀為什麼不移過去，你說做代工，我也是做代工啊，你只是怕給台灣人太多的薪水，讓自己的毛利降低」、「你不是不賺錢喔，你還是拚命地賺錢喔，你鴻海一年賺幾個兆！」

館長也酸郭，「媽祖跟你說要你這個年輕人出來做事情，我跟你講，你不用做總統啦！你把那些工廠移回台灣，你比當總統更讚，以你的財力做得到啊！」館長也指出，郭在中國有很多員工，若是將1百萬個工作機會移回台灣，只是毛利變少，「可不可以移回台灣然後增加薪水呢？然後一年少賺幾個億嘛，你就不要嘛！所以你是看錢還是為了台灣年輕人？」

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