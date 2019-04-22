圖影響我大選民意 國安局：中國將加大操作「三戰」力度

2019-04-22 23:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統、立委大選將在明年1月登場，但中國透過「心理戰、輿論戰、法律戰」等「三戰」作為意圖擾我民情與政局。根據國安局近期送交立法院的報告指出，建於明年為我國「二合一」選舉年，中國為影響我民意走向，是將加大「三戰」力度。尤其輿論戰部分，可能透過對台施加單邊作為，輔以媒體渲染，製造官民嫌隙及中央、地方矛盾。

國安局近期針對中國「三戰」作為撰寫一份報告送交立法院，報告內容指出，中國現行輿論戰作為，除透過官方機構、媒體長期監蒐涉台輿情，並主動設定議題，在「習五點」提出後，藉由中共官、學、媒介啟動宣傳攻勢，並透過散播假消息攻訐我政府，例如具中國官媒背景的香港「大公報」，近期刊登「港獨團體」密會我「總統府密使」等不實報導。

至於中國對我心理戰和法律戰現行作為，報告指出，中國渲染例行性軍演強化對我方心裡威懾，加大對台經濟誘拉「攻心」滲透，例如中國國台辦藉由記者會，增強對台31項措施宣傳力度等，藉此形塑中國「正面形象」爭取我人民認同，另也衝擊民眾對政府外交事務信心。此外，中國也藉由該國「國安法」納入台灣、保留「以法遏獨」可能性對台威嚇、威嚇國際組織與企業對我去主權化、單方面推出促「台民」融入中國法規的制度等。

至於中國未來可能措施，國安局研判，中國在輿論戰部分，可能對台施加單邊作為，輔以媒體渲染，製造官民嫌隙、中央與地方矛盾，另透過新科技加強對台灣輿情和新媒體資訊監測，並培養兩岸新媒體意見領袖，扶植傾中青年與學者，引導輿論走向。

國安局指出，中國也可能將交替運用懷柔和施壓手段，除透過炒作對台31項措施週年成效，擴大對台民眾磁吸效果，另也在適逢中共建政70週年時，高調促統和軍力展示，對台行程威懾效果，並對國際強調對「台獨零容忍」、不惜一戰意志，提高國際介入台海成本。未來也不排除立法，達到「以法遏獨」目的，並適時檢討策進對台措施成效，持續擴增同等待遇措施。

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