練肖話！藍營都挺「這一位」 鄉民建議國民黨快徵召

2019-04-23 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨賴清德與總統蔡英文均表態投入綠營初選，藍營、統派人士蔡正元、王炳忠等人均支持賴清德，還欲幫忙拉抬民調，鄉民建議，國民黨可徵召賴清德選總統，讓2020出現英賴對決，被其他鄉民笑稱「練肖話」。

鄉民在批踢踢實業坊發出「爆卦」，內容提到「蔡正元、王炳忠、李毅、前馬辦蔡詩萍等等藍紅（人士），都公開支持賴清德」，蔡正元更在臉書公開替賴清德拉抬民調，他認為，現在正值國民黨因初選內鬥造成嚴重分裂，鄉民對此獻上一計。

PO文鄉民指出，現在藍營韓粉們對於郭台銘參選感到相當不滿，又對於吳敦義原本要徵召韓國瑜，現在又轉彎而感到傷心，「國民黨乾脆提名徵召賴清德，全部都別吵還可以吸到綠營選民票，一次解決全部問題」。

不少鄉民認為這樣的想法相當有趣，相繼留言指出「選總統現在變成搞笑劇惹，各種歡樂」、「各種錯亂」、「國民黨那麼喜歡賴，應該可以打敗郭韓成為藍營新共主」、「你在練肖話，萬一成真怎麼辦」、「kmt怕贏不起？選總統有鐵藍鐵綠票，絕對勝韓，還破馬英九紀錄」。

觀看更多留言請點擊下面

批踢踢傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/