館長大推！「台灣血性男兒不少」 中國網民拍片嗆中共

2019-04-22 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢透過臉書「飆捍」推薦1支中國男子拍攝的影片，該名男子在片中大罵中共「做壞事沒有底線」，批評共產黨要打台灣的話肯定會解體，且台灣「如同館長的血性男兒不少」，中國會自討苦吃。這影片讓館長大讚「謝謝」！

1名中國男子在YouTube發出自製影片，他除了抨擊共產黨做壞事沒有底線，也分析五毛們翻牆出來的心態；他在影片中說，這些五毛們宣揚愛國價值是為求自保、求安全，且中國人民物質匱乏者居多，平時除了吃喝嫖賭之外，也會想要尋求精神上的快感，所以出來罵人。

他形容，就好像狗的主人餵牠吃狗糧，狗吃飽之後無處發洩精力，主人就指著1個目標要牠吠，狗聽從命令開始叫，叫完出了一身汗，「狗也舒服了，睡覺也睡得踏實了」；他還談到中國若打台灣，台灣血性男兒會讓共產黨的如意算盤變得坎坷，且國際軍事力量反倒可能讓沒有共產黨的「新中國」誕生。

館長看完影片後，在臉書上發文表示謝意，他寫道：「謝謝這位大陸（中國）同胞（民眾），希望有一天中國同胞（民眾）也能享有自由、民主、平等。」網友們也留言指出「對面一堆人拼了命想脫離共產黨統治，台灣反而一堆人拼了命想讓共產黨統治」、「難道加入共產黨每個人都吃到飽嗎 ？中國人有過得較好嗎 ？」、「我們絕對不會屈服」。

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