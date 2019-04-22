打臉韓導！早稻田大學正式回應 無計畫來台設分校

2019-04-22 19:49

首次上稿 18:16

更新時間 19:49（補高市府說法）

〔記者吳柏軒、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜對外宣稱，日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，但網友爆料早稻田根本沒有打算，高雄市府澄清是校友轉達合作之意，但本報記者正式去信詢問早稻田大學，該校公關室回覆：「目前沒有來台計畫」。

王淺秋︰與早稻田海外部洽談合作模式

高雄市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜市長是委託也是早稻田校友的市議員陳美雅，代為與早稻田海外部洽談合作模式，不一定是設分校，任何型態的合作都有可能，至於是哪一種合作模式？後續仍在議定中。

韓國瑜今年2月對外宣稱，日本早稻田大學有意到高雄設立高中分校，但20日有網友爆料，早稻田根本沒有要到高雄設高中的打算，因為該校並不能隨便到海外辦學，甚至驚動日本文科省（文部科學省）；高雄市新聞局卻澄清，早稻田大學與高雄市合作一事，是有校友向韓國瑜說早稻田有意在台設分校，會極力爭取合作。

但本報記者今透過早稻田大學台北國際交流中心，取得日本早稻田大學的公關室電話，去電確認該單位，並發送電子郵件詢問，了解早稻田大學究竟有無來台灣設立學校的打算。

該校公關室今下午已正式回覆，簡單表示，「お問い合わせの件につきまして、早稲田大学では台湾での学校設立について 現在、特に予定はありません。」（關於詢問，早稻田大學在台灣設立學校，目前還沒有計劃。），澄清該校並無任何來台灣設立學校的打算。

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