「宣揚終極統一」週三抵台闖關 陸委會將拒絕入境

2019-04-22 17:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕被稱為「武統宣講團」的美籍華裔人士王希哲等人將於週三（24）飛抵台灣，並聲稱若被拒絕入境「願意接受媒體採訪」。陸委會今天表示，因相關活動有危害國安與社會安定之虞，政府採取預防性作為，將嚴密注意其動態並拒絕其入境。

日前武統學者李毅受邀赴台發表演說，引起軒然大波後遭驅逐出境。後又傳出中共透過統促黨安排中國學者4月底來台宣講武統。「5人武統宣講團」成員包括中國異議人士王希哲、當代智庫論壇理事長李肅、美國普林斯頓大學博士馮勝平、美國智庫中華研究所所長郭岩華以及李毅。

其中王希哲、馮勝平與郭岩華3人自稱並不主張武統，而是持台海和平立場。王希哲今天並發布聲明，強調自己的立場是希望兩岸「諦和平協議，經一國兩府，走向中國一國良制的終極統一」。

王希哲上週從美國飛香港，原定轉機飛往台灣，但被香港原機遣返。王希哲今天發布聲明、公開航班，同時囂張表示「若被拒進關，願接受台灣各媒體微信連線採訪」。

陸委會今天下午再次表示，依據媒體廣為傳送的公開資料，有關境外人士擬於4月底籌組「武統宣講團」來台、進行武統台灣等鼓吹兩岸戰爭的活動，因相關活動進行有危害我國家安全、社會安定之虞，經綜合考量，政府採取預防性作為，將嚴密注意相關參與人員動態，並拒絕其入境。

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