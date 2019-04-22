拒絕內鬥內耗！ 南市綠營同選區3議員聯合質詢創先例

2019-04-22 19:14

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員李宗翰、沈家鳳、劉米山，同為大新營選區議員，今天下午（22）於台南市議會召開記者會，宣佈3人將有別以往視彼此為競爭對手互別苗頭的方式，將自明天起分3天共用時間進行聯合總質詢，拒絕內鬥內耗，樹立典範，團結為大新營地區來努力。

3人同屬台南市第一選區（新營、柳營、鹽水、後壁、東山、白河），總質詢一起攜手合作的模式，也創下南市議會首例。

市議員沈家鳳、劉米山、李宗翰都是新科議員。他們表示，去年此時雖然在黨內初選廝殺爭取提名。而1124選舉又因韓流發威，讓民進黨議員參選人難免有互搶選票的壓力。但選舉是君子之爭，既然已經當選，就該一起為選區爭取福利，團結一致，而非內鬥內耗。這次他們將特別針對醫療、住宅、交通三大面向聯合出擊。

民進黨團總召林宜瑾表示，議員聯合總質詢是常態，但是同選區一起還是頭一遭。自己當初聽到3位議員要聯合總質詢的時候，第一反應是覺得驚訝，也為此感到驚喜，「這才是民主的典範！」期待在黨中央可以看到來自民主聖地台南的典範，不只為民進黨，也為台灣共同謀福祉。

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