顏純左直播痛斥初選抹黑手法 明按鈴申告

2019-04-22 17:17

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨立委初選參選人顏純左今直播痛斥抹黑污衊手法，企圖影響選情，明（23日）上午將到台南地方法院按鈴申告。

顏純左與競選總幹事蔡爾翰今在直播指出，受某參選人操弄，以50多年前先人的事，惡意抹黑顏純左，顏純左日前發表聲明保留法律追訴權，但今又再次發生，指顏純左2012年擔任副縣長送民眾「耐絞寧」是貪污行為。

蔡爾翰表示，很多對手都以負面不實抹黑的手法，來進行選舉的手段非常痛心，從事民主運動30多年來都以正面的選舉手法來進行，此次第一選區立委的初選非常激烈，對手不斷以抹黑扭曲等手法進行選舉，深感失望，所以要呼籲大家要提出正面的政見，獲得選民的肯定，不要用這種卑劣的手法意圖使人不當選。

顏純左表示，自己從政參選都是拿出政策爭取選民認同，遭指2012年送「耐絞寧」的事是貪污，如果對方拿出他買93元的證據願意退選，但是如果拿不出證據，要求公布幕後黑手，並請對方退出此次初選，也請黃偉哲市長在民調之前調查出來，明天將按鈴申告，並提出相關證據。

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