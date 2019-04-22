點名韓國瑜參加初選 胡幼偉：給高雄人一個面子嘛

2019-04-22 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前拋出「徵召」或「特邀」高雄市長韓國瑜參加黨內總統初選，韓國瑜今（22）則宣布，是否參選總統的「聲明」將於本週公布。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉向韓國瑜喊話，出來參加初選，因為高雄民眾會覺得光榮，「參加出選也算給他們一個面子嘛！」

韓國瑜今透露，本週將發表是否參選總統的「聲明」，共有四個面向，而這四個面向分別有，第一是感謝、第二是對國民黨黨內初選的態度、第三是對中華民國未來的擔憂掛心、第四是對高雄未來的發展。他強調，因為很多人關心他是否參選，因此會在聲明裡面跟大家解釋清楚，每個字句都經過推敲。

對此，胡幼偉在臉書表示：「老韓：聽說最快明天你就要發表重大聲明了。在這之前，我最後給你幾點建議，敬請參考。我建議你就參加初選吧！」

胡幼偉說明建議韓國瑜參選的幾點原因：事情鬧得這麼大，都是愛國的民眾，卻為了支持韓國瑜或郭董吵的不可開交，連他的臉書也吵的沸沸揚揚，「你不選，事情繼續鬧大，難以收場」；現在高雄也有很多民眾要韓出來選，韓出來他們會覺得光榮，「就為了這些高雄鄉親，你來初選一下，也算給他們一個面子嘛！」

胡幼偉還笑稱，好多大咖都要參加國民黨黨內初選，韓國瑜可以來熱鬧一下，「贏不贏得了，都不會捨高雄不顧，沒那麼沉重的啦！」

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