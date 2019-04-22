蔡民調逆轉勝？賴：民調參考繼續努力

2019-04-22 15:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體今發布民進黨總統初選民調，顯示總統蔡英文在綠營支持度逆轉勝過行政院長賴清德，綠黨今也發布民調，指蔡在對比式民調支持度高過賴清德。對此，賴清德今受訪表示，今天的兩份民調，跟他目前掌握的落差比較大一點，不過民調就是參考，他會繼續努力。

賴清德今出席世界地球日活動前接受媒體訪問。針對民調問題，媒體追問賴清德「落差在哪？」賴清德說，民調做的方式不一樣，之前也有很多民調，這兩次民調作法有別以往，所以有些落差，不過民調都是用來做參考，他們會持續努力。

媒體詢問，是否因蔡英文近日批高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘，讓她民調上升？賴清德說，民調起伏有很多原因，這他不便評論，不過他的立場就是，要持續加油，爭取國人的支持，才能夠代表民進黨打贏這場選戰。

賴清德說，民調是供參考，不同方式做不同的民調，就做不同的參考，最重要的是要持續努力，因為（距離初選協調期截止）還有一個多月，我們要再接再厲，一步一腳印，堅持下去，每到一個地點就發表他對國家未來社會的看法、甚至治國的藍圖，爭取國人的支持，這才是最重要的。

媒體追問是否因此改變策略，賴清德說，選舉會根據不同的期程，選舉本身就要做調整，民調只是做參考，好比昨天他到雲林，聽雲林父老鄉親的反應，都會列為政見的參考，每到一個城市都有每個城市不同的看法，這就是選舉，競選的本身就要根據選舉的期程做隨機應變，這本身就是選舉的常態，不會因為哪份民調就做任何改變。

至於是否感受到蔡英文對韓國瑜砲火越來越猛烈？賴清德笑回，「這方面需要我評論嗎？」尊重蔡總統的說法，身為國家元首，總統針對縣市長提出自己的看法，是很自然的事情。

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