宜蘭民進黨主委挨批沒誠信喊告 前黨員反嗆要告來告！

2019-04-22 15:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣立委初選競爭激烈，前民進黨黨員許俊仁在私人群組開砲，認為立委參選人黃建財在去年大選後仍未請辭負責，無誠信也沒有擔當；黃建財認為許俊仁涉及人身攻擊，截圖群組內容喊提告；對此，許俊仁稱，「我說的都是事實，要告來告。」

許俊仁日前在私人群組發出聲明，指黃建財競選黨部主委時，承諾不考慮個人前途，會全力做好黨務工作，未料主委未卸任，就請假參加立委初選，嚴重欺騙黨員。

許俊仁還批評，去年民進黨宜蘭縣九合一大選，黃建財無心輔選，只為立委鋪路，讓民進黨大敗，黃卻未對敗選負責請辭下台，戀棧權位作法證明他沒擔當。

許還於群組中張貼影片及照片，用烏龜在黃建財競選看板前拍照；許俊仁說，連黨員都能欺騙的人，將來必欺騙選民；他還舉自己養的烏龜比喻，諷刺黃建財沒誠信、沒擔當，如何進國會殿堂？

對此，黃建財大動作澄清，他強調，他不應該受到這樣欺負與羞辱；去年敗選他未請辭，是黨中央秘書長洪耀福要全台地方黨部主委堅守崗位；至於參選立委，只要他參選立委他就請辭，並未違反他競選主委時的誠信。

黃建財認為許俊仁指控是人身攻擊，截圖記錄保留法律追訴權；黃還不忘酸許俊仁，許俊仁參選議員失利後，正自製水餃在網路販售謀生，他願意訂購1千顆，捐給社福團體協助推廣。

「要告來告！」許俊仁反嗆，他所說的都是事實，並沒有誹謗的意思；至於若黃建財要訂購水餃，因為他現在還有7萬顆訂單，建議黃去購買其他弱勢團體的手工小物，會比跟他買水餃更有意義。

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