「囝仔仙」預言…台灣將選出「豬」總統

2019-04-22 13:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕人稱囝仔仙的陳寬利是饒有名氣的盲眼算命師，喜歡預測政治人物的前途，陳寬利日前斷言明年將選出生肖屬豬的總統，目前檯面上各黨各派可能參選人符合資格者，民進黨籍前行政院長賴清德與無黨籍台北市長柯文哲都是1959年生、生肖豬，準確性如何，就讓我們看下去。

2004年總統大選，國民黨連宋配聲勢如日中天，藍營輔選大將關中前來找陳寬利問卜，結果被陳大潑冷水，直指宋楚瑜沒有總統、副總統的命，結果投票日前一天發生槍擊案，尋求蟬聯的陳水扁硬是扭轉戰局，宋楚瑜從此離總統府愈來愈遠。

陳寬利後來又預言台灣會出女總統，結果蔡英文第一次挑戰馬英九雖失利，再戰就大勝國民黨朱立倫，不過陳寬利這次斷言蔡英文連任無望，並強調除非改推賴清德出馬，否則將再度政黨輪替。

明年總統大選，民進黨、國民黨人選都還擺不平，無黨籍的台北市長柯文哲也動作頻頻，可說是熱鬧滾滾，陳寬利就目前檯面上的競爭者一一進行解析，斷言明年將選出「豬生肖」的總統。

陳寬利指出，民進黨目前為總統蔡英與行政院長賴清德兩強相爭，但作風強勢的蔡英文壓制賴清德，除非自助人助，否則賴清德很贏得黨提名，不過如果賴清德可以化不可能為可能、排除萬難獲得民進黨提名，總統大選將是賴清德的天下，氣勢連柯文哲都難以匹敵。

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