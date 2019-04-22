國民黨澎湖立委初選 推友黨政策角逐者眾

2019-04-22 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖選區立委初選，拋出友黨政策，將無黨團結聯盟主席林炳坤納入民調範圍，但青壯派已有前立委江玲君夫婿黃同成、澎湖縣議員歐中慨表態爭取初選，另一與國民黨友好的無黨陳大松，是否納入民調，也值得外界觀察。

長期以來，國民黨在澎湖立委選舉一役，大都與無黨團結聯盟主席林炳坤合作，本屆也是由林炳坤子弟兵副議長陳雙全披掛上陣，此次國民黨重奪離島執政版圖，賴峰偉回鍋擔任澎湖縣長，林炳坤輔選功不可沒，選後就傳出可能禮讓林炳坤出馬角逐立委，因此國民黨拋出澎湖推友黨政策，外界並不意外。

針對國民黨友黨政策，澎湖青壯派並不認同，目前已有2人表態，其中出身澎湖政治世家的黃同成，父親為前議長黃建築、妻子為前立委江玲君，主打世代交替，頂著留美企管碩士、澎科大講師頭銜，更有完整黨務及立院服務經歷，另一位澎湖縣議員歐中慨，也是基層實力雄厚，勇奪馬公選區議員最高票，後面還有藍俊昇家族實力支持，都是林民調初選勁敵。

另外，本屆縣長表現不俗的旅外企業家陳大松，與國民黨高層關係良好，此次更與另一縣長落選人鄭清發結盟，共組白色監督縣政聯盟，並積極尋覓服務處，動作頻頻參選立委動向愈來愈明，是否納入國民黨澎湖立委初選民調名單之列？也值得外界觀察；相對於泛藍軍混沌迷離的選情，綠營則較為單純，確定由尋求三連霸的立委楊曜出戰。

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