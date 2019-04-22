台灣人吃的飽又健康！全球糧食安全指標排名 台灣28、中國45

2019-04-22 12:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣人真的吃不飽？中研院學者指出，全球糧食安全指標台灣2017年在100多個國家中排在28名屬於前段班，中國名次為45，指標內容涵蓋營養攝取是否充足、食物供給足夠性，到政治動盪風險、貪腐指數等等，糧食安全不只是要人民吃飽，還要持續吃的飽、吃的健康、吃的安全。

中研院經濟所研究員張靜貞表示，《經濟學人》的「全球糧食安全指標」（Global Food Security Index，簡稱GFSI），是根據1996年聯合國「糧食安全」定義所建構，資料庫中包括全球113個國家，2017年台灣排在第28名，屬於前段班。

張靜貞指出，GFSI指標內容包含的組成包括3大面向與19個副指標，支付能力、供應能力和品質及安全，支付能力涵蓋家戶食品消費佔總花費的比例、低於貧窮線之人口比例、人均國內生產毛額等等；供應能力則包含糧食供給的足夠性、政治動盪風險指數、貪腐指數等；品質及安全包含攝取營養量是否符合標準、食品安全性等指標。

張靜貞表示，2017年排序前5大分別為愛爾蘭、美國、英國、新加坡、澳洲，我國因非聯合國會員，不在此GFSI排序裡面，但將我國相關統計資料納入GFSI的資料庫後，並將權重按照不同的方法來設計，計算得台灣排名2017年是排名28，而當年中國排名則在45。

張靜貞指出，糧食安全與否不只是看人民現在是否吃的飽，還要長期來看人民是否能「持續」吃的飽，還要考量整體環境和資源有沒有符合可以生產安全食物的標準，整體排名台灣算排的很前面。

張靜貞解釋，雖然糧食安全指數沒有直接納入民主程度的指標，但是裡面有考慮到政治動盪風險指數和貪腐指數，因為社會是否安定，社會中的食物分配是否均勻，都會影響到整個國家整體糧食安全。

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