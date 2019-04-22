被藍委質問「敢不敢到北京喊中華民國」 陳明通：敢啊！

2019-04-22 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘先前在會議中指著頭上青天白日滿地紅的帽子，質疑立委蕭美琴「妳不敢看中華民國嗎？」引發熱議，行政院長蘇貞昌事後則對郭台銘喊話，「如果郭董能戴著他的國旗帽見習近平，並且喊出『保衛中華民國』，才是男子漢」。陸委會主委陳明通今日也被問及此事，藍委孔文吉問他「敢不敢到北京喊中華民國」，陳明通直接回應：「敢啊，他讓我去我就喊啊。」

立法院內政委員會今邀請大陸委員會主任委員陳明通列席，審查台灣地區與大陸地區人民關係條例增訂第5條之3草案，孔文吉在質詢時指出，蘇貞昌明知郭台銘和中國關係好，還對郭台銘說「敢在習大大面前帶國旗帽、喊中華民國就是男子漢」。

對此，陳明通強調，所有人員到中國去都該「大聲講」，讓他們知道中華民國的存在，隨後陳明通語重心長地說：「委員，我們不能在這裡喊中華民國，面對北京不敢講中華民國。」讓孔文吉頓時語塞。

孔文吉接著詢問陳明通：「主委，那你是中華民國的主委，你敢不敢到北京喊中華民國？」陳明通則馬上回應：「敢啊！他讓我去我就喊啊。」

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