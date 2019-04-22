中國恐插旗雙子星 柯P：不要再內耗了

2019-04-22 11:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕史上最大、總投資金額高達7百多億元的台北雙子星C1、D1捷運聯合開發大樓案，目前仍卡關投審會。經查後有中國「金融國資委」稱號的中央匯金投資公司及建設銀行都擁有南海控股的「抵押權益」，但因不是入股，時力立委徐永明警告，中國「債轉股」機制是可強制執行，換言之雙子星工程一動工，已擋不住「中國國家隊」插旗台灣國門。

對此，台北市長柯文今早受訪僅數度強調自己的態度是「快」就好，對誰都沒有預設立場，因為每拖一個月，台北市政府就少1億元的回租租金，更何況每個月的總營業額有20億元。

柯直言，台灣的經濟本來就不是說多棒，「不要再內耗了」，他的態度是誰得標都沒有意見，「往前走就好」。

對於如此卡關下去，動工遙遙無期，柯文哲也被問及是否考慮讓第二順位接手？他表示，現在的問題在於被卡到，因此沒有辦法決定該怎麼做，不然就全部照SOP走啊，「我的個性就照SOP走就好」。

他還抱怨，「這就是該解決的事情要解決，該解決的事情不解決」，還是那句話，每個人最大敵人都是自己。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/