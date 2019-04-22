公職身分初選立委引質疑 賴惠員宣布辭職

2019-04-22 10:54

〔記者王涵平／台南報導〕南市立委第一選區民進黨初選激烈，賴惠員公職身分遭質疑利用行政資源，賴今宣布辭去台南市溪北辦公室主任，至於未來會否再回市府，目前不考慮。

第一選區4人參選，包括現任立委葉宜津、前農委會副主委李退之、前南市副市長顏純左、前南市議員賴惠員。顏純左、賴惠員近來捉對廝殺，顏指賴惠員身為市長辦公室主任，利用上班時間以參選人的角色跑行程，還有辦一些立委競選活動，要求市長黃偉哲在正式民調前完成調查，做適當的處理。

賴惠員表示，没派系支持、無大咖站台，只有各行各業的好朋友來相挺，辭職是不希望對手的抹黑，造成黃偉哲市長的困擾，所以選擇「人離開，心還在，永遠和大家站在一起」。賴惠員表示，希望藉此突顯自己在立委初選中展現「破釜沉舟」的強大意志，選擇背水一戰，以辭職展示勝選的決心。

她說，雖然選擇離開職位，但服務仍持續。這是平民對貴族的戰爭。有來自基層鄉親的支持才是最有力的後盾，有信心最後一定能在初選中勝出，也一定會贏回溪北地區昔日的榮光。

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