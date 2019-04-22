兩岸可考慮建交或歐盟模式？ 陳明通強調「不是政府政策」

2019-04-22 09:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會主委陳明通在本報專訪中指出，兩岸間有許多可能性例如歐盟、國協或建交。陳明通今天說明「標題不是我的本意」，政府沒有討論過這件事、不是政策，他的意思是過去有人提過這些說法。

立法院內政委員會今天審查「兩岸人民關係條例修正草案」。

行政院版兩岸條例增訂第5條之3條文草案，明定主權國家地位與自由民主憲政秩序不得作為政治議題談判及協議項目，外界質疑，此規定是否會完全關閉兩岸未來政治關係安排的可能性。

陳明通近日接受本報專訪時表示，只要不涉及消滅我們國家主權地位或自由民主憲政秩序，其實還是有許多可能性，例如歐盟模式、獨立國協模式，或建交成為更緊密的盟邦，如「兄弟之邦」等，如何而可能，有賴大家發揮集體智慧去創造，並尋求社會的共識。

不過，陳明通今天在立法院會議前受訪時進一步說明，「標題不是我的本意」；他在專訪中所提到的內容，意思是過去社會上曾經有人提過這些說法，尊重這些看法，強調「政府沒有討論過這個事情、不是政策」，也不是他的建議。

陳明通說，他的意思是強調主權國家地位和憲政體制不能成為協商議題，同時任何談判不能有前提。

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