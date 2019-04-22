他直播震碎強國人玻璃心 校方憂「要不要到派出所備案」

2019-04-22 08:06

〔記者萬于甄／台南報導〕目前在台短期進修的中國山東現代學院學生李家寶，因在清大新竹校區開推特直播，公開批評中共獨裁後，收到不少死亡威脅，近日連家人也斷開聯繫，校方一開始接獲消息，擔憂李家寶的安全，原想帶其前往派出所備案，但李家寶認為，威脅來自中國，自己在台灣很安全，因而作罷。

李家寶表示，很感謝大家的幫助，目前生活一切都還算順利，在台灣的簽證只到7月2日，自己肯定是回不去了，畢竟「中國現在對我如臨大敵」，而家人雖暫時聯繫不上，但父母現在應該也有自己的考慮，暫不聯繫也好。

李家寶二度以短期研修生的身分申請到台南嘉南藥理大學就讀，上個月因前往清大新竹校區開直播批判中共獨裁政策後，其QQ、微信、淘寶與支付寶等陸續遭註銷，更收到不少死亡威脅訊息，家人未再匯給生活費，經濟來源遭截斷。

對此，校方表示，一得知李家寶遭死亡訊息威脅時，學校老師就希望帶他到派出所備案，確保人身安全，但李家寶認為威脅來自中國，在台灣相對自由安全，因此婉拒報案；學校目前也提供餐券，讓李家寶可以在校用餐，生活及學習上一切正常順利。校方也強調，不希望造成學生壓力，後續會適時關心李家寶在校生活。

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