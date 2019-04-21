粉絲嗆「台灣是中國一省」 館長霸氣回：先踏過我的屍體

2019-04-21 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日前砲轟國台辦，強調「台灣是主權獨立的國家」的「館長」陳之漢，今晚（21日）在臉書貼出一張留言截圖，一名自稱粉絲的男子嗆「台灣屬於中國」、「台灣是省不是國家」，讓他看了火冒三丈，反嗆「想要叫我們台灣省？可以！！！！踏過我的屍體」。霸氣言論讓許多網友留言狂讚。

從館長臉書的截圖可見，一名自稱館長粉絲的網友來者不善地說，「我雖然是阿管的粉絲，但有些事還是要跟他說一聲，台灣屬於中國」、「台灣是省不是國家，謝謝」、「身分證翻到後面寫的是台灣省」以及「中國民國Republic of China的China是中國的意思」。該網友還嗆說，不懂可以去查字典。

對此，館長表示，謝謝這名粉絲欣賞他，「但是我們是一個國家，『想要叫我們台灣省？？可以！！！！踏過我的屍體』。我們叫中華民國，我們就是一個國家」。館長霸氣言論也讓許多網友讚賞。

網友紛紛留言，「館長霸氣啊 這種人就是欠嗆」、「中國是台灣最大的離島！」、「館長講得好啊 OVER MY DEAD BODY！」、「他的身分證多久了沒換啊⋯沒看到台灣省啊 有夠北七」、「支持館長啦 我們就是一個國家」、「這應該是來亂的五毛」。

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