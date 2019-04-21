狠批郭董「民主歪理」 范雲：民主確保人民有權換政府

2019-04-21 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕宣布投入國民黨總統初選的郭台銘今日（21）在臉書指出，民主分為「創造和平和促進富強」的民主，以及民粹式「摧毀和平和走向貧窮」的假民主，批民進黨只會升高與北京的衝突，破壞台灣參加區域經濟的關鍵；對此，社民黨范雲發文質疑郭董到底懂不懂民主，並問郭，以他的民主定義，「習近平領導下的中國，是不是民主？」，而依據國民黨的總統初選制度，「國民黨是個民主政黨嗎」？

郭台銘今（21）發臉書指出，民主分為「創造和平和促進富強」的民主，以及民粹式「摧毀和平和走向貧窮」的假民主。他認為，台灣能否參加區域經濟的關鍵在北京，但民進黨只會升高與北京的衝突，而他的參選，會讓政治為經濟服務。

范雲今對此發文表示，郭董似是而非的臉書文，才是誤導民眾，才正在造成他所批評的「民粹」之嫌，大嘆：「郭董，要選總統，請先了解什麼是民主！」

范認為，民主只有一種，即人民擁有最終權利，藉由自由選舉，定期更換政府的領導。「有沒有戰爭、能不能富強，都和民主無直接關係。」當人民在某段時期，感覺經濟可能不好、治安很差、社會福利不好，導致想換人主政，決定權全在人民手上；而獨裁國家的人民，在領導人發動戰爭、人民生活貧窮的時候，連換政府的選項都沒有！

范雲表示，郭董嚴重誤解民主與經濟的關係。政治民主並不能保證經濟一直是好的，但民主可以保證，在人民對政府不滿意的時候，可以選擇要不要換人來執政。另外，「經濟好」不表示多數人生活一定過得好，有些國家，經濟美好的果實僅由百分之一的人享受！

在民主國家，經濟成長得來的果實要如何分配，是經過國會辯論、政治角力的結果，例如勞工基本工資應否調整，股票或房地產交易獲利所得的稅收應該多少等等。

對此，范雲向郭台銘提問，「以您的民主定義，習近平領導下的中國，是不是民主？」民主除了選舉，也必須包含最基本的言論自由。范表示，郭董在台灣有嚴厲批評總統蔡英文的自由，「但，您在中國，有公開嚴厲批評習近平的自由嗎？您有用對蔡總統的標準，批評過習嗎？」

范雲再問，「以您的民主定義，國民黨是個民主政黨嗎？」范雲隸屬社民黨，而民進黨內的總統初選制度是否夠民主，的確可受大家公評，但她也要提醒郭董，他所參與的中國國民黨總統初選，直到現在，連一個公平、民主的遊戲規則身影都沒有。「關於國民黨是否民主，您，又怎麼說呢？」

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