他們倆都稱「神」指示參選 鄉民：他們的「神」難道是...

2019-04-21 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘宣布參選國民黨總統初選，並稱是媽祖要他出來替民眾做事；批踢踢實業坊鄉民發現，香港特首林鄭月娥過去在參選時，也稱是受「上帝感召」才出來，引發鄉民質疑「他們的神到底是」？

PTT鄉民在八卦板貼出標題為「林鄭月娥vs郭台銘」的文章，內容提到林鄭月娥過去曾表示，能當特首的機會是上帝給的，就理性層面來看自己未必會想要參選，但「上帝有感召、需要她服務香港社會」，就要對上帝有所回應，媒體問她怎麼回答上帝的，她不願多做說明。

無獨有偶，郭台銘本月17日在宣布參選時，提到媽祖告訴他一定要用他的力量幫助年輕人，「媽祖叫我要出來，做一些事情」，出來不是為了賺錢，不是為了個人私慾享受。媽祖把他當作乾兒子照顧，說「你就要為台灣人民做更多的事情」，因此一定會遵守媽祖的指示。

發文鄉民對此質疑：「這兩個人，除了都是神逼他的之外，還有其他相似的地方的八卦嗎？那個神的旨意不會是....還是都是可以下旨的人下聖旨？」；其他鄉民留言表示，「媽祖這樣犯強制罪了吧 還不逮捕起來收押禁見」、「後面要補上：媽祖叫你吃屎 你也要去吃嗎」、「在他們心中_ _黨，就是他們的上帝&媽祖」。

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