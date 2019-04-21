維持對中嚇阻戰力！艦齡逾30年 劍龍潛艦30天耐航訓練減半

2019-04-21 16:02

〔記者羅添斌／台北報導〕中國軍事威逼台灣，我國雖然僅有2艘劍龍級潛艦，但對中國軍艦仍造成相當程度的嚇阻，海軍劍龍級潛艦長期實施每2年1次、每次20天到30天的「耐航訓練」，還曾在東海海域牽制中國軍艦動向，不過因為劍龍級潛艦的艦齡已逾30年，軍方決定將「耐航訓練」的天數減為10到14天，但改採每季實施一次，以維持潛艦部隊的嚇阻戰力。

軍方官員今天說，潛艦部隊的耐航訓練，過程十分辛苦，但對維持戰力有其必要，未來在國造潛艦陸續加入服役後，耐航訓練的做法屆時也會因應調整。

海軍潛艦部隊目前是以2艘「劍龍」級潛艦「海龍」號及「海虎」號為主力，加入海軍服役至今已逾30年之久，另有2艘「茄比」級老舊潛艦「海獅」及「海豹」號，日前都已經過大修，以教育訓練任務為主。

民進黨立委蔡適應日前曾表示，海軍在102年以前，是以每2年指派1艘潛艦進行為期30天的耐航訓練，但這項訓練已停止數年，儘管訓練刻苦，但耐航訓練確實可讓潛艦官士兵完成嚴苛考驗，因此要求軍方提出具體精進辦法。

根據國防部最新送交立法院的報告指出，海軍過去對耐航訓練的做法，是以劍龍級潛艦每2年執行1次，時間為20天到30天，但考量劍龍級潛艦的艦齡已屆30年，備料籌補不易，因此自106年起，因應敵情威脅，修訂為每季執1次「戰備偵巡任務」，每次為期10天至14天。

國防部並表示，訓練天數雖然較原本的耐航訓練天數縮短，但訓練頻次增加到每年可以達到4個梯次，每天總天數達到40至56天，除能維持其訓練強度，也可執行戰備任務。

國防部還指出，潛艦在執行戰備偵巡任務時，會運用偵巡期間與P-3C反潛機進行對抗操演，在增加訓練頻次下，磨練彼此戰法，增進反潛及潛艦戰力更具成效。

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