打擊假消息 新竹市府動起來！

2019-04-21 15:13

［記者洪美秀／新竹報導］行政院打擊假消息，新竹市府也動起來打擊假消息！由於昨天深夜台灣西部地區強降雨，竹市降雨量是全台最高，市區花園街地下道今天清晨獲民眾通報有土泥塊堆積，結果不少新竹知名社群網站都網傳，是因大雨造成地下道牆面土石崩落，經市府勘查後發現是路面泥塊其實是油脂淤泥，每逢大雨後，鄰近商家就會將油污排進水溝而結成的油脂塊，經市府派人清理，已恢復通車，同時也呼籲市民地下道結構安全，請勿誤信網傳不實消息。

今天凌晨全台大雨，新竹市在凌晨2點到3點期間降下49毫米雨量，紀錄為全台最高，民眾通報花園街地下道沿線路面出現土泥塊堆積，結果爆料公社、批踢踢新竹版上竟流傳「滿地豆腐渣」是地下道土石崩落，更有市議員未經查證也在臉書波文，引發市民恐慌。

新竹市府工務處副處長曾嘉文表示，網友在網路傳遞疑似土石流的豆腐渣工程根本就是誤傳，且刻意誤導民眾，在未經查證就任意在網路散播不實消息，經市府工務處、環保局、消防局同仁在第一時間抵達現場後發現，現場塊狀體是上游商家、食品業者油水分離處理不當，長久累積所產生的油垢，加上深夜降下破百毫米的雨量，才導致周邊水溝汙泥塊、油垢湧入低窪地下道，根本不是土石流，更不是地下道工程的土石。

經市府相關單位協助清理，已在中午恢復通車，未來會針對此情況進行排水溝的改善，避免類似情形再發生：另竹蓮街地下道路面也獲報有少部分油脂淤泥，也都在中午前完成清潔。

市府也呼籲，現在花園街地下道結構體完整，照明清楚，沒有任何結構損壞情形，路面也已清理乾淨，請市民放心使用，同時不要再散播不實消息，以免觸法。

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